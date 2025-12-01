Допрос водителя продюсера «Ласкового мая» раскрыл новые детали о мошенничестве

Так, летом 2023 года Разин снова предъявил в суде договор, согласно которому Юрий Шатунов якобы передал ему в 2013 году авторские и смежные права на почти весь музыкальный материал группы, а также право распоряжаться своим именем и изображением. Но ещё ранее, в 2022 году, продюсер представлял документ с совпадающими последними страницами. Настоящий же договор, найденный вдовой Шатунова в семейном архиве, действительно датирован 2013 годом, но касается только разрешения публиковать информацию о группе.