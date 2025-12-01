Допрос водителя продюсера «Ласкового мая» раскрыл новые детали о мошенничестве

Следствие получило новые данные в расследовании уголовного дела продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Его бывший водитель дал показания и подтвердил детали, которые усиливают подозрения в многолетних махинациях с авторскими документами.
По материалам дела, свидетель рассказал, что получал от Разина 50 тысяч рублей ежемесячно. Последний разговор произошёл в 2023 году по телефону, когда, по словам водителя, продюсер находился в сильном опьянении и говорить было трудно. Лично они встречались в последний раз в 2021 году в Сочи. После увольнения у Разина водитель недолгое время работал в следственном комитете района, но покинул службу спустя три месяца.
Эти сведения дополняют картину, которая начала складываться ещё в 2016 году, когда первая почерковедческая экспертиза установила подделку договора 1992 года между Разиным и поэтом Сергеем Кузнецовым. Повторное исследование в 2020 году, проведённое с применением современных методик, подтвердило факт фальсификации и позволило выяснить способ подмены: продюсер использовал оригинальные страницы настоящего документа, а затем прикреплял к ним новые тексты, создавая различные сочетания листов.
Так, летом 2023 года Разин снова предъявил в суде договор, согласно которому Юрий Шатунов якобы передал ему в 2013 году авторские и смежные права на почти весь музыкальный материал группы, а также право распоряжаться своим именем и изображением. Но ещё ранее, в 2022 году, продюсер представлял документ с совпадающими последними страницами. Настоящий же договор, найденный вдовой Шатунова в семейном архиве, действительно датирован 2013 годом, но касается только разрешения публиковать информацию о группе.
Как следует из материалов дела, договор от 2025 года не является оригиналом: страницы прежнего документа были раскреплены, а на их место вставлены новые тексты, что позволяло неоднократно предоставлять в суды разные сфальсифицированные варианты.
Уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере возбуждено заочно в 2021 году. По версии следствия, Разин длительное время использовал поддельные договоры с Кузнецовым для получения денежных средств, которые должны были являться авторскими выплатами поэта. Ущерб оценивается примерно в 500 миллионов рублей, сумма может быть изменена. Вдова Кузнецова признана потерпевшей. Продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы.
