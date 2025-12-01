Уфимский футболист умер прямо во время матча: медики рассказали, что произошло

Как сообщили в отделе бронирования спортивного центра «Физра-Р» в микрорайоне Сипайлово, в комплексе проходил турнир среди городских любительских команд. Во время одного из матчей игрок решил отдохнуть на скамейке запасных, где внезапно почувствовал себя плохо.