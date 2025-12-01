Уфимский футболист умер прямо во время матча: медики рассказали, что произошло

В Уфе произошел трагический инцидент. 35-летний футболист скончался во время товарищеского матча в одном из спортивных комплексов города. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».
Как сообщили в отделе бронирования спортивного центра «Физра-Р» в микрорайоне Сипайлово, в комплексе проходил турнир среди городских любительских команд. Во время одного из матчей игрок решил отдохнуть на скамейке запасных, где внезапно почувствовал себя плохо.
На место прибыли медики, однако спасти жизнь спортсмена не удалось. Как уточнили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, у футболиста моментально наступила клиническая смерть. Реанимационные мероприятия, проводившиеся бригадой скорой помощи, не принесли результата.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.