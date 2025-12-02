По факту убийства в гостинках на Надибаидзе возбуждено уголовное дело — Следком

Убийство произошло в доме на улице Надибаидзе во Владивостоке минувшей ночью, а позднее здесь вспыхнул пожар. Информацию о происшествии подтвердили корр. ИА PrimaMedia в следственных органах.
«Возбуждено дело. Убийство и пожар между собой не связаны», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появились сообщения от местных жителей, согласно которым неизвестные убили одного из жильцов. По словам очевидцев, тело было обнаружено в подъезде дома, где расположены квартиры гостиничного типа. Спустя некоторое время в здании вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, а также ведётся розыск подозреваемых в совершении преступления.