По факту убийства в гостинках на Надибаидзе возбуждено уголовное дело — Следком

Как выяснилось, пожар и смерть одного из жильцов между собой не связаны.

Источник: PrimaMedia.ru

Убийство произошло в доме на улице Надибаидзе во Владивостоке минувшей ночью, а позднее здесь вспыхнул пожар. Информацию о происшествии подтвердили корр. ИА PrimaMedia в следственных органах.

«Возбуждено дело. Убийство и пожар между собой не связаны», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Ранее в соцсетях появились сообщения от местных жителей, согласно которым неизвестные убили одного из жильцов. По словам очевидцев, тело было обнаружено в подъезде дома, где расположены квартиры гостиничного типа. Спустя некоторое время в здании вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, а также ведётся розыск подозреваемых в совершении преступления.