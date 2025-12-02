По факту убийства в гостинках на Надибаидзе возбуждено уголовное дело — Следком

Ранее в соцсетях появились сообщения от местных жителей, согласно которым неизвестные убили одного из жильцов. По словам очевидцев, тело было обнаружено в подъезде дома, где расположены квартиры гостиничного типа. Спустя некоторое время в здании вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные.