В Омске закрыли школу из-за аварии на теплосетях

В городке Нефтяников в Омске на дистанционное обучение перевели учеников школы № 123 им. Охрименко. О том, что образовательное учреждение не работает из-за проблем с отоплением, сообщили родители в социальных сетях. Причина — авария на теплосетях. В школе нет отопления. Администрация учреждения и мэрия ситуацию пока не комментируют. Пока говорится о дистанционном обучении до среды, 3 декабря.