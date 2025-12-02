В Омске закрыли школу из-за аварии на теплосетях

В городке Нефтяников в Омске на дистанционное обучение перевели учеников школы № 123 им. Охрименко. О том, что образовательное учреждение не работает из-за проблем с отоплением, сообщили родители в социальных сетях. Причина — авария на теплосетях. В школе нет отопления. Администрация учреждения и мэрия ситуацию пока не комментируют. Пока говорится о дистанционном обучении до среды, 3 декабря.
На прошлой неделе во время прямой линии губернатор региона Виталий Хоценко сообщил о готовности города к зимнему периоду. Глава региона отметил, что зима может стать одной из самых холодных за последние годы, изношенность коммунальной инфраструктуры составляет 80%. Но впервые с 2013 года Омская область и Омск обеспечили получение паспортов готовности к отопительному сезону на 100%.