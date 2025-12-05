Ричмонд
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 41 дрон ВСУ над регионами России

Российские войска отразили атаку дронов ВСУ ночью 5 декабря на регионы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны России за ночь 5 декабря сбили и уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Так, по девять вражеских дронов российские войска уничтожили в Самарской области и Крыму, восемь — в Саратовской области. По семь украинских беспилотников силы ПВО ликвидировали в Волгоградской и Ростовской областях. Еще один БПЛА противника сбили в Краснодарском крае.

Ранее российские силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины на несколько регионов Российской Федерации вечером 4 декабря. Всего за три часа было уничтожено 44 украинских беспилотных летательных объектов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше