Российские силы ПВО уничтожили за ночь 41 дрон ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны России за ночь 5 декабря сбили и уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.
Так, по девять вражеских дронов российские войска уничтожили в Самарской области и Крыму, восемь — в Саратовской области. По семь украинских беспилотников силы ПВО ликвидировали в Волгоградской и Ростовской областях. Еще один БПЛА противника сбили в Краснодарском крае.
Ранее российские силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины на несколько регионов Российской Федерации вечером 4 декабря. Всего за три часа было уничтожено 44 украинских беспилотных летательных объектов.