Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест

Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа, до этого он почти три года работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности вместо Ильи Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.