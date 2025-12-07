В ДТП в Башкирии погиб отец пятерых детей: семья в больнице

Сегодня, 7 декабря, в Белорецком районе Башкирии после столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и большегруза «Ман» погиб 40-летний мужчина. Авария произошла на 136-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк.
По предоставленным в ГАИ Башкирии данным, в ДТП также пострадали трое детей — их доставили в больницу. Супругу погибшего и еще двоих детей осматривают врачи. Несовершеннолетним от трех до десяти лет.
Прокуратура республики намерена установить обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Белорецкого межрайонного прокурора Рамиль Якупов.