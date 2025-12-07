Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП в Башкирии погиб отец пятерых детей: семья в больнице

В Белорецком районе Башкирии в ДТП погиб мужчина и пострадали пятеро детей.

Источник: ГАИ Башкирии

Сегодня, 7 декабря, в Белорецком районе Башкирии после столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и большегруза «Ман» погиб 40-летний мужчина. Авария произошла на 136-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По предоставленным в ГАИ Башкирии данным, в ДТП также пострадали трое детей — их доставили в больницу. Супругу погибшего и еще двоих детей осматривают врачи. Несовершеннолетним от трех до десяти лет.

Прокуратура республики намерена установить обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Белорецкого межрайонного прокурора Рамиль Якупов.