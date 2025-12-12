Аферисты рассылают жителям Красноярского края фейковые письма от Роструда

Кибермошенники начали рассылать жителям Красноярского края фальшивые письма от имени Роструда. О новой схеме обмана сообщает «7 канал Красноярск».
По словам красноярцев, они получили письмо по электронной почте, которое выглядит как официальное сообщение от портала «Работа в России». Цель аферистов — вынудить получателей перейти по вредоносной ссылке.
Основной признак подделки — некорректный адрес отправителя. Вместо официального домена gov.ru мошенники применяют сторонние адреса (например, с приставкой online).
Жителям региона советуют быть бдительными. Удаляйте фейковые письма и не переходите по подозрительным ссылкам.
Если вам кажется, что сообщение может быть важным, лучше вручную зайти на сайт Роструда или портала «Работа в России».
