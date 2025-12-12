Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты рассылают жителям Красноярского края фейковые письма от Роструда

Мошенники освоили новую схему обмана.

Источник: Комсомольская правда

Кибермошенники начали рассылать жителям Красноярского края фальшивые письма от имени Роструда. О новой схеме обмана сообщает «7 канал Красноярск».

По словам красноярцев, они получили письмо по электронной почте, которое выглядит как официальное сообщение от портала «Работа в России». Цель аферистов — вынудить получателей перейти по вредоносной ссылке.

Основной признак подделки — некорректный адрес отправителя. Вместо официального домена gov.ru мошенники применяют сторонние адреса (например, с приставкой online).

Жителям региона советуют быть бдительными. Удаляйте фейковые письма и не переходите по подозрительным ссылкам.

Если вам кажется, что сообщение может быть важным, лучше вручную зайти на сайт Роструда или портала «Работа в России».

Ранее мы писали, что в Красноярске специалисты краевого министерства экологии подвели итоги работы в период режима «черного неба», который действовал в городе с 19:00 8 декабря до 07:00 11 декабря.