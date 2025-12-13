СК РФ: Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления

«Приоритетной все-таки остается версия несчастного случая», — подчеркнул собеседник издания.
По его словам, скорее всего, пропавшие замерзли.
«Остальные версии тоже отрабатываются… в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем», — добавил Еремин.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно исчезли 28 сентября.
Более двух недель продолжались активные поиски, а затем спасатели перешли на работу по заявкам полиции, обследуя отдельные районы тайги.
Высказывались самые разные версии случившегося — от мистических до криминальных. Но основой по-прежнему является «несчастный случай».
В рамках расследования были допрошены почти 60 человек, в том числе с использованием полиграфа.