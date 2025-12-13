Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области ВСУ дроном атаковали машину скорой помощи

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области, в результате атаки пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи. В Пологовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА поврежден автомобиль скорой помощи, пострадавших нет», — написал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше