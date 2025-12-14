За четыре часа над регионами России сбили 56 дронов ВСУ

Согласно официальному сообщению, воздушная атака была отражена над территориями восьми субъектов страны. Наибольшее количество летательных аппаратов — двадцать четыре — было уничтожено в небе над Белгородской областью. Семнадцать целей нейтрализовала ПВО в Брянской области, а ещё пять беспилотников сбили над Тульской областью.
Над Курской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали три аппарата. По два дрона было перехвачено в воздушном пространстве Калужской и Рязанской областей, а также в пределах Московского региона. Один беспилотник сбит над Воронежской областью. Таким образом, дежурные средства ПВО, как отмечает военное ведомство, успешно пресекли масштабную попытку атаки с воздуха.
Ранее мы информировали, что с 12 до 16 часов по московскому времени российскими системами противовоздушной обороны был осуществлён перехват и уничтожение 40 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над рядом субъектов России. Также сообщалось, что расчёты беспилотных авиационных систем Воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» нанесли удары по военным объектам Украины в Запорожской области.
