В Челябинской области главный бухгалтер предприятия похитила 11 млн рублей

«Главным подозреваемым по делу проходит 58-летняя жительница Златоуста, ранее она судима не была. Предположительно, с января 2022 года по октябрь 2024-го, будучи главным бухгалтером предприятия, похищала денежные средства работодателя: завышала собственную заработную плату, перечисляла деньги родственникам, фактически не трудоустроенным на предприятии. Таким образом, за два года подозреваемая присвоила 10 997 371 рубль», — уточнили в полиции.