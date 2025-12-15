В Челябинской области главный бухгалтер предприятия похитила 11 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Златоусте. Там в полицию обратился директор частного предприятия, который заявил о хищении в крупном размере.
«Недостачу средств удалось выявить при смене главного бухгалтер, когда новый сотрудник организовала финансовую проверку», — рассказали в городском ОМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 (хищение вверенного имущества в особо крупном размере), к расследованию которого приступил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.
«Главным подозреваемым по делу проходит 58-летняя жительница Златоуста, ранее она судима не была. Предположительно, с января 2022 года по октябрь 2024-го, будучи главным бухгалтером предприятия, похищала денежные средства работодателя: завышала собственную заработную плату, перечисляла деньги родственникам, фактически не трудоустроенным на предприятии. Таким образом, за два года подозреваемая присвоила 10 997 371 рубль», — уточнили в полиции.
Расследование продолжается.