Собянин: система ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбит 21 беспилотник, летевший на столицу.
