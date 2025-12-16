Жителя Краснодара осудили на 13 лет за изнасилование двух школьниц

Установлено, что 15 марта 2025 года днем подсудимый находился на территории парка «Чистяковская роща». Там он встретил двух девочек, в отношении которых совершил преступление сексуального характера. После произошедшего одна из них убежала, а другую школьницу фигурант изнасиловал второй раз.