Пара из Несвижа пошла на кладбище с деньгами, а ушла без них из-за одной встречи

Следующим в цепочке был лже-представитель Нацбанка с угрозами 25 лет тюрьмы за пособничество терроризму. А очередной мошенник предложил задекларировать все наличные во избежание обыска. Было обещано, что «инкассатор» заберет деньги, проведет «декларирование» и в тот же день вернет средства. Денег, к слову, оказалось 54 900 рублей 56 копеек в разных валютах ($17 842, 1835 белорусских рублей, 100 евро и 10 000 российских рублей).