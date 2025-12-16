Пара из Несвижа пошла на кладбище с деньгами, а ушла без них из-за одной встречи

Пара из Несвижа передала большие деньги «инкассатору» возле кладбища, а потом ждала полуночи, чтобы вызвать милицию. Об этом пишет «Мінская праўда».
Жертвами обмана стали мужчина 1962 года рождения и женщина годом младше, а действие поначалу разворачивалось 12−13 декабря в мессенджерах. Мужчине позвонили, сообщив о письме из налоговой инспекции, потом — якобы для получения корреспонденции — предоставил собеседникам код. А дальше был звонок, где белорусу доказывали, мол, он разрешил мошенникам перевести 10 000 рублей преступнику и проспонсировал терроризм.
Следующим в цепочке был лже-представитель Нацбанка с угрозами 25 лет тюрьмы за пособничество терроризму. А очередной мошенник предложил задекларировать все наличные во избежание обыска. Было обещано, что «инкассатор» заберет деньги, проведет «декларирование» и в тот же день вернет средства. Денег, к слову, оказалось 54 900 рублей 56 копеек в разных валютах ($17 842, 1835 белорусских рублей, 100 евро и 10 000 российских рублей).
На встречу мужчина пошел вместе с женщиной. Их не смутило, что местом была выбрана несвижская улица Заслонова по соседству с кладбищем, время было очевидно вечернее. Курьер, к слову, оказался неславянской внешности.
Ну, а дальше мужчина и женщина подождали полуночи (до этого времени с ними никто не связался по вопросу возврата денег), да и вообще сомневались и тянули с обращением в милицию.
«13 декабря Несвижским районным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК РБ (мошенничество в особо крупном размере)», — пишет издание.
