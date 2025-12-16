Ричмонд
Адвокат Некрасов: нападение в Успенской школе могут квалифицировать терактом

Но максимальное наказание 9-класснику не будет превышать 10 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Вадим Багатурия объяснил, почему подростку, устроившему кровавую расправу в Успенской школе в Московской области, грозит максимум 10 лет тюрьмы.

15-летний подросток с ножом зашел в учебное заведение и некоторое время беспрепятственно нападал на учащихся. В итоге погиб 10-летний мальчик, ранены еще двое учеников и охранник.

По законодательству, максимальный срок лишения свободы для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, составляет 10 лет. Никакие отягощающие обстоятельства не могут изменить этот предел.

Адвокат отмечает, что выше наказание для юного преступника невозможно.

— Обстоятельства здесь вообще ни на что не влияют. Десять лет — это потолок, — сказал он 360.ru.

Так же действует право на УДО, то есть, через 6−7 лет он может подать прошение, но при условии, что не будет нареканий во время отбывания наказания.

В своею очередь, адвокат Андрей Некрасов добавляет, что в этом деле явно прослеживаются признаки экстремистской подоплеки, это может повлиять на верхний предел наказания.

— Я полагаю, что произошедшее могут дополнительно квалифицировать еще и терактом, — сказал Некрасов.

Он так же не исключил, что встанет вопрос о пересмотре максимальных сроков для «детских» преступлений.

Ранее, бабушка одной из школьниц рассказала, что перед нападением на людей в школе подросток зашел на урок в один из классов и десять минут молча стоял, пишет RT.

А депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что подросток, устроивший нападение на школу в подмосковных Горках-2, мог подражать западным преступникам, но вряд ли был националистом.

— Изображать русским националистом подростка с майкой, на которой написан английский человеконенавистнический лозунг на английском языке, — это очень странно, — сказал депутат «Газета.Ru».

А в беседе с Царьградом психиатр Мария Касперович отметила, что подросток явно был не здоров.

— Подозреваю признаки психопатии. Обычно такие преступления совершаются людьми с нестабильной психикой, с какими-то психическими заболеваниями. То есть, у нас будет прям набор из этих разных заболеваний. Здесь может быть и шизофрения, и бред, и галлюцинации, и голоса в голове, которые приказывают что-то делать, — сказала эксперт.