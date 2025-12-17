В Башкирии 23,5 тысячи мам получат пересчитанную пенсию по новым правилам

По действующим сейчас нормам, в страховой стаж матери включается уход только за четырьмя детьми. С нового года при расчете пенсии будут учитываться и годы, проведенные с пятым, шестым и каждым последующим ребенком. Кроме того, за каждого ребенка будут начисляться пенсионные коэффициенты (баллы): 2,7 балла — за первого, 5,4 — за второго, и по 8,1 балла — за третьего и всех следующих детей.