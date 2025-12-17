В Башкирии 23,5 тысячи мам получат пересчитанную пенсию по новым правилам

В Башкирии с 2026 года изменят правила начисления пенсий для многодетных матерей. Законодательные поправки позволят засчитывать в стаж периоды ухода за всеми детьми без каких-либо ограничений. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по республике.
В связи с предстоящими изменениями фонд уже начал принимать заявления от женщин, которые уже являются пенсионерками. На сегодняшний день в ведомстве уже зарегистрировано и находится в работе около 15 тысяч обращений.
По действующим сейчас нормам, в страховой стаж матери включается уход только за четырьмя детьми. С нового года при расчете пенсии будут учитываться и годы, проведенные с пятым, шестым и каждым последующим ребенком. Кроме того, за каждого ребенка будут начисляться пенсионные коэффициенты (баллы): 2,7 балла — за первого, 5,4 — за второго, и по 8,1 балла — за третьего и всех следующих детей.
Важно, что новые правила коснутся не только тех, кто впервые выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, но и тех, кто уже ее получает. Поэтому перерасчет произведут всем женщинам, имеющим пятерых и более детей.
Как сообщил Социальный фонд, в Башкирии право на пересмотр размера пенсии имеют 23 527 многодетных матерей. Наибольшее количество таких женщин проживает в Баймакском районе (977 человек), Абзелиловском районе (728 человек), а также в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе (вместе 676 человек).
Подать заявление можно дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в клиентских службах Социального фонда в республике. Если документы будут поданы в декабре текущего года, то повышенную пенсию мамы начнут получать уже с января 2026-го.
