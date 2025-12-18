Суд взыскал с организаторов подпольного казино в Иркутске 194 млн рублей

Прокуратура Иркутской области добилась через суд взыскания более 194 миллионов рублей с участников преступной группы, занимавшейся нелегальными азартными играми. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— Во время проверки было установлено, что в 2012—2016 годах группа незаконно организовала игорный бизнес с использованием автоматов в цокольном этаже здания на улице Литвинова в Иркутске. Преступники получили доход не менее 194 миллионов рублей, которые добровольно так не вернули, — рассказывают в прокуратуре.
Все участники группы были осуждены за организацию преступного сообщества и незаконную организацию азартных игр. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с них полученного нелегального дохода в полном объеме. Суд требования удовлетворил, постановив взыскать с осужденных в доход государства всю сумму — 194 миллиона рублей.
