Суд взыскал с организаторов подпольного казино в Иркутске 194 млн рублей

— Во время проверки было установлено, что в 2012—2016 годах группа незаконно организовала игорный бизнес с использованием автоматов в цокольном этаже здания на улице Литвинова в Иркутске. Преступники получили доход не менее 194 миллионов рублей, которые добровольно так не вернули, — рассказывают в прокуратуре.