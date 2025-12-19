Группа молодых людей избила двух мужчин в Снеговой Пади — один дебошир задержан

Ранее в социальных сетях появилась информация, что группа подростков отлупила молодого человека возле поликлиники № 9. Также группа подростков около двух часов ночи устроила погром на остановке общественного транспорта «Капитанская», раскидав по проезжей части, газонам и тротуару содержимое мусорной корзины и закидав камнями припаркованные автомобили. Пока нет официального подтверждения, что к погрому на остановке и драке возле поликлиники причастны одни и те же подростки, но местные жители подозревают, что это одни и те же дебоширы.