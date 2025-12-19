Группа молодых людей избила двух мужчин в Снеговой Пади — один дебошир задержан

Ранее в социальных сетях появилась информация, что группа подростков отлупила молодого человека возле поликлиники № 9. Также группа подростков около двух часов ночи устроила погром на остановке общественного транспорта «Капитанская», раскидав по проезжей части, газонам и тротуару содержимое мусорной корзины и закидав камнями припаркованные автомобили. Пока нет официального подтверждения, что к погрому на остановке и драке возле поликлиники причастны одни и те же подростки, но местные жители подозревают, что это одни и те же дебоширы.
Следователи установили, что драка произошла 12 декабря 2025 года, пострадали двое мужчин. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ — хулиганство. К сегодняшнему дню задержан один участник конфликта — 17-летний юноша. Ранее парень уже совершил преступление против личности, на момент драки он находился на испытательном сроке по решению суда. Личности остальных участников драки устанавливают следователи и полиция.
Полиция, в свою очередь, пишет, что потерпевшему 41 год, а подозреваемому — 20 лет, но тоже указывает, что юноша имел судимость за аналогичное преступление.
Жители Снеговой Пади неоднократно подавали сигналы в социальных сетях об участившихся случаях противоправного поведения подростков. Несовершеннолетние систематически употребляют алкоголь в ночное время во дворах многоквартирных домов, устраивают гонки на мопедах и мотоциклах, нарушая ночной режим тишины, портят чужое и общедомовое имущество. По мнению местных жителей, одна из причин роста детских правонарушений — отсутствие в микрорайоне возможностей более конструктивного досуга. Здесь нет учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, мест для времяпровождения в принципе — социальная инфраструктура Снеговой Пади развита слабо. Возможности свободно уехать в другой район города нет, так как общественный транспорт ходит плохо.