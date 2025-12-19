Архитектор плеснула кипятком в коллегу на работе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде конфликт между двумя сотрудницами проектной организации привёл к госпитализации одной из них и расследованию Государственной инспекции труда. Во время ссоры ведущий архитектор облила свою коллегу кипятком.
Инцидент произошёл 15 декабря в подразделении проектной организации на улице Новой. На фоне профессиональных разногласий спор между архитекторами перерос в конфликт, в результате чего одна из них выплеснула на другую кипяток из кружки.
Пострадавшая с ожогами лица и лопаток была экстренно доставлена в больницу, где врачи диагностировали у неё тяжёлые термические травмы.
Гострудинспекция начала расследование обстоятельств и причин несчастного случая. В ходе проверки будет установлена степень ответственности как виновной сотрудницы, так и работодателя за обеспечение безопасных условий труда.