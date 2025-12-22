В порту Тамань из-за атаки дронов повреждены два причала и два танкера

Оперштаб региона ранее сообщал, что два причала и два судна в поселке Волна на Кубани были повреждены в ночь на понедельник из-за атаки украинских беспилотников.
«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера, на одном из них произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также от падения обломков пострадали два резервуара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативные службы тушат подводящий трубопровод с мазутом, площадь пожара сократилась до 1,5 тысячи квадратных метров.