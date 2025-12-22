Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В порту Тамань из-за атаки дронов повреждены два причала и два танкера

СОЧИ, 22 дек — РИА Новости. Два пирса, подводящий трубопровод и два танкера, по уточненным данным, повреждены в порту Тамань из-за атаки украинских дронов, сообщает администрация Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

Оперштаб региона ранее сообщал, что два причала и два судна в поселке Волна на Кубани были повреждены в ночь на понедельник из-за атаки украинских беспилотников.

«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера, на одном из них произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также от падения обломков пострадали два резервуара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные службы тушат подводящий трубопровод с мазутом, площадь пожара сократилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше