Раскрыты детали гибели 21-летнего рэпера и его девушки в Саратове

Согласно данным издания, незадолго до смерти их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Опергруппа обратила внимание на важную деталь — «очень странную походку» у обоих примерно в 5:30 утра. По базовой версии следствия, Денис и Виолетта находились в состоянии опьянения и спустились на нижний ярус набережной в районе Провиантской улицы, где нет ограждения.