В Перми охранник обокрал центр для инвалидов из-за задержки зарплаты

Как рассказывают правоохранители, проблемы возникли в социальном учреждении Индустриального района. В один из дней в центре обнаружили пропажу трёх проекторов, телевизора и ноутбука общей стоимостью 220 тысяч рублей. Во время расследования происшествия оказалось, что к происшествию причастен 49-летний уроженец Татарстана.