В Перми охранник обокрал центр для инвалидов из-за задержки зарплаты

Мужчина вынес приборы на 220 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД

Охранник обокрал реабилитационный центр для инвалидов из-за задержки зарплаты в Перми, сообщает краевая полиция.

Как рассказывают правоохранители, проблемы возникли в социальном учреждении Индустриального района. В один из дней в центре обнаружили пропажу трёх проекторов, телевизора и ноутбука общей стоимостью 220 тысяч рублей. Во время расследования происшествия оказалось, что к происшествию причастен 49-летний уроженец Татарстана.

Сотрудники полиции выяснили, что местный охранник вынес из учреждения технику. Причиной кражи стали задержки в выдаче заработной платы — мужчина вовремя не получил положенную сумму и решил таким образом компенсировать свои траты. Украденную технику он продал, а деньги потратил.

В отношении задержанного охранника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Самого фигуранта поместили под подписку о невыезде, при условии надлежащего поведения.