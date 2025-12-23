Открытие памятника Куприяновой в Уфе могут перенести из-за нехватки гранита

Открытие нового памятника в Уфе — архитектору Маргарите Куприяновой, создавшей облик района Черниковка, — может не состояться до конца этого года, передает UTV.
Как выяснилось, у скульптуры, которую уже установили в городе в прошлые выходные, есть техническая недоработка. Для завершения постамента не хватает специальной гранитной плиты. Ее заказывали из Карелии, но, по данным источника, Управление коммунального хозяйства Уфы материал пока не получило.
Ожидать быстрого решения проблемы не стоит. Как пояснили, процесс получения и установки гранита требует времени. Поэтому высока вероятность, что открыть памятник до Нового года не успеют. В мэрии Уфы подтвердили эту информацию.
На данный момент сама скульптура уже стоит на своем месте, но она укрыта полиэтиленом и находится за ограждением.
