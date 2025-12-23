Открытие памятника Куприяновой в Уфе могут перенести из-за нехватки гранита

Как выяснилось, у скульптуры, которую уже установили в городе в прошлые выходные, есть техническая недоработка. Для завершения постамента не хватает специальной гранитной плиты. Ее заказывали из Карелии, но, по данным источника, Управление коммунального хозяйства Уфы материал пока не получило.