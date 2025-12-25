Ричмонд
Уголовное дело возбудили из-за аварийной крыши в доме в Новосибирске

Жители многоквартирного дома на улице Рубиновая больше пяти лет жалуются на то, что крыша здания протекает.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске возбудили уголовное дело о нарушении прав жителей многоквартирного дома на улице Рубиновая. Поводом для этого послужило состояние крыши здания. Более пяти лет кровля протекает, что приводит к разгерметизации межпанельных швов.

— В Интернете сообщается, что несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации ремонтных работ не принимается. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, — добавили в Информационном центре СК России.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю местного следственного управления Евгению Долгалеву предоставить доклад о ходе и результатах расследования.