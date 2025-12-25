Уголовное дело возбудили из-за аварийной крыши в доме в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело о нарушении прав жителей многоквартирного дома на улице Рубиновая. Поводом для этого послужило состояние крыши здания. Более пяти лет кровля протекает, что приводит к разгерметизации межпанельных швов.
— В Интернете сообщается, что несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации ремонтных работ не принимается. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, — добавили в Информационном центре СК России.
На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю местного следственного управления Евгению Долгалеву предоставить доклад о ходе и результатах расследования.