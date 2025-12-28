Власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу

Для монтажа конструкций третьего подъезда аварийного дома № 3 по ул. Косарева в Гомеле, где 17 декабря взорвался газ (здесь все подробности), и к настоящему моменту в крайнем подъезде разобраны конструкции с 5 по 10 этаж, нужны панели и узлы, созданные по индивидуальному заказу. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал зампредседателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.