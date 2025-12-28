Власти Гомельской области сказали, что для аварийного дома, пострадавшего от взрыва газа, будут сделаны панели и соединительные узлы по специальному заказу

Для монтажа конструкций третьего подъезда аварийного дома № 3 по ул. Косарева в Гомеле, где 17 декабря взорвался газ (здесь все подробности), и к настоящему моменту в крайнем подъезде разобраны конструкции с 5 по 10 этаж, нужны панели и узлы, созданные по индивидуальному заказу. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал зампредседателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.
«Запланировали установку здесь башенного крана в течение нескольких дней. После того, как пойдут отформованные панели с завода, начнется монтаж дома», — подчеркнул Андрей Барановский.
По его словам, последний дом этой серии в Гомельской области был построен более 30 лет назад, в 1992 году.
«Хорошо, что есть архив, сохранились проектные документации по данной серии, и, основываясь на этих документах, сегодня инженеры ведут работу по узлам. Мы понимаем, что дополнительно надо разработать узлы связи (между конструкциями — Ред.), чтобы соединить старый конструктив с новым», — сказал Андрей Барановский.
Зампредседателя Гомельского облисполкома заверил, что разобранный подъезд отстроят заново и комфортабельное жилье люди получат.
Кстати, мы писали, что будет с гомельской многоэтажкой после демонтажа половины подъезда из-за обрушения перекрытий двух этажей: «Квартиры с 5 по 10 этаж возведут заново, укрепляя конструкции».
Кроме того, для демонтажа конструкций, чтобы техника достала ковшом до 10 этажа, пришлось возвести огромную земляную насыпь, которая в итоге поднялась на уровень четвертого этажа (здесь подробнее).