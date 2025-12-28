В ДТП на трассе Самара — Бугуруслан 28 декабря погиб человек, еще один пострадал

ДТП со смертельным исходом произошло в Самарской области 28 декабря. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на 125 километре дороги Самара — Бугуруслан лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Granta и Skoda Octavia. Об аварии стало известно в 13.45.