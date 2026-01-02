Два подростка погибли при пожаре в Свердловской области

Два подростка погибли в результате возгорания в частном доме в городе Серов Свердловской области. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
— В результате двое подростков погибли. Еще трое были госпитализированы. У еще одного из подростков диагностированы порезы, полученные, когда он выбирался из дома, — добавили в сообщении.
Специалисты выяснили, что один из погибших утром хотел истопить печь. Для этого он решил использовать легковоспламеняющуюся жидкость, которая стала причиной пожара.
На момент возникновения возгорания в доме находилось 12 подростков, уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день пожар произошел в частном одноэтажном деревянном доме на столичной Синельниковской улице. Люди, находящиеся внутри, эвакуировались самостоятельно.