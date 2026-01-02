Житель Прикамья угрожал ножом врачам «скорой»

Пьяный житель Александровска угрожал ножом сотрудникам скорой медицинской помощи, приехавшим по вызову его родственников. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности», сообщили в прокуратуре Пермского края. Наказание по этой статье может варьироваться от принудительных работ на срок до пяти лет до лишения свободы на этот же срок.