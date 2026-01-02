«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии

Госпитали в Швейцарии сейчас перевели на особый режим работы, отметила сотрудница одной из швейцарских больниц Дарья Журавлева. «То есть 40 человек погибших — это вообще катастрофическое количество людей. Одна-две смерти — это уже достаточно сильно потрясает швейцарцев, особенно когда это происходит в пожарах. То есть в катастрофе, которой можно было избежать, потому что швейцарцы довольно сильно пекутся о безопасности, сильно в нее вкладываются. Обычно швейцарцы отмечают Новый год достаточно спокойно. Пиротехнику в Швейцарии взрывать нельзя. Это разрешено только 1 августа, когда страна отмечает национальный день», — рассказала она.