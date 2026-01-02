Студентка, воспитывавшая одна трехлетнюю дочь, погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесён целенаправленно по месту празднования Нового года на черноморском побережье. Согласно информации Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли 27 человек, включая двоих несовершеннолетних, ещё 31 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения различной степени тяжести.