Студентка, воспитывавшая одна трехлетнюю дочь, погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

При ударе беспилотников, нанесённом вооружёнными силами Украины по кафе и гостинице в посёлке Хорлы, погибла 24-летняя студентка Херсонского государственного педагогического университета Анастасия Сабитова. Как сообщил вуз в своём Telegram-канале, молодая женщина одна воспитывала трёхлетнюю дочь, которая теперь осталась сиротой.
По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесён целенаправленно по месту празднования Нового года на черноморском побережье. Согласно информации Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли 27 человек, включая двоих несовершеннолетних, ещё 31 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения различной степени тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте, а пятница и суббота объявлены в регионе днями траура.
Ранее сообщалось, что пострадавшего в Хорлах 12-летнего ребёнка планируется доставить в Москву.
