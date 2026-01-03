Спасателей вызвали эвакуировать с острова в Пермском крае тело мужчины

Днем 2 января на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального образования поступил срочный звонок от оперативного дежурного ЕДДС.
— Сообщение поступило в 15.10 в деревню Зыковка на реке Сылва, где на одном из островов было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Для эвакуации тела требовалась помощь спасателей, — сообщается в официальной группе ВК Поисково-спасательная служба КМО (16+).
На место происшествия выехала группы спасателей оперативного реагирования. Специалисты использовали специальное оборудование, включая снегоход «Буран» с волокушами, чтобы в пешем порядке и с помощью техники эвакуировать тело на берег.
— После завершения операции тело было передано сотрудникам полиции для установления причин смерти и проведения других необходимых процедур, — сообщили кунгурские спасатели.