Спасателей вызвали эвакуировать с острова в Пермском крае тело мужчины

После завершения операции умершего передали сотрудникам полиции.

Источник: официальная группа ВК Поисково-спасательная служба КМО

Днем 2 января на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального образования поступил срочный звонок от оперативного дежурного ЕДДС.

— Сообщение поступило в 15.10 в деревню Зыковка на реке Сылва, где на одном из островов было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Для эвакуации тела требовалась помощь спасателей, — сообщается в официальной группе ВК Поисково-спасательная служба КМО (16+).

На место происшествия выехала группы спасателей оперативного реагирования. Специалисты использовали специальное оборудование, включая снегоход «Буран» с волокушами, чтобы в пешем порядке и с помощью техники эвакуировать тело на берег.

— После завершения операции тело было передано сотрудникам полиции для установления причин смерти и проведения других необходимых процедур, — сообщили кунгурские спасатели.