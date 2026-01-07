Сотрудник ICE застрелил женщину в США

Сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, которая, по данным ведомства, пыталась сбить силовиков на автомобиле во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.