Сотрудник ICE застрелил женщину в США

Сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, которая, по данным ведомства, пыталась сбить силовиков на автомобиле во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.
«Силовик застрелил автомобилистку из Миннеаполиса, которая, предположительно, пыталась сбить сотрудников правоохранительных органов во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе», — пишет издание.
Напомним, телеканал CBS, ссылаясь на очевидцев, передавал, что сотрудники ICE ранили женщину, пытавшуюся скрыться от них на автомобиле.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Прикамье погиб директор компании.
