Клычков: в Орле из-за атаки ВСУ повреждён объект инфраструктуры

В результате украинской атаки повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры в Орле, заявил губернатор Андрей Клычков.

Источник: АиФ

Вооружённые силы Украины атаковали Орловскую область, в результате атаки повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры, проинформировал Андрей Клычков.

Губернатор уточнил, что это произошло в Орле. В настоящее время «перезапускаются системы водо- и теплоснабжения трёх районов» города.

«В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов», — написал Клычков в Telegram.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения два частных дома. По его словам, повреждения зафиксированы в населённом пункте Ильевка Калачевского района. В результате случившегося никто не пострадал.

Также стало известно, что Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по городу Белгороду. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате украинского удара зафиксированы повреждения.