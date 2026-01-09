Клычков: в Орле из-за атаки ВСУ повреждён объект инфраструктуры

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения два частных дома. По его словам, повреждения зафиксированы в населённом пункте Ильевка Калачевского района. В результате случившегося никто не пострадал.