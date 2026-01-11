Следователи раскрыли подробности убийства россиянки в турецком Бодруме

Андрей Кушлевич, которого обвиняют в убийстве бывшей жены-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме осенью 2023 года, не имел права приближаться к ней, в ее квартире после убийства он провел около пяти часов и отмыл ее. Об этом сообщило издание Sabah, ссылаясь на турецких следователей.