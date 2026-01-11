Следователи раскрыли подробности убийства россиянки в турецком Бодруме

Андрей Кушлевич, которого обвиняют в убийстве бывшей жены-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме осенью 2023 года, не имел права приближаться к ней, в ее квартире после убийства он провел около пяти часов и отмыл ее. Об этом сообщило издание Sabah, ссылаясь на турецких следователей.
Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочки Даяны обнаружили 28 ноября 2023 года через пять дней поисков в Бодруме. Они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. Полиция ФРГ задержала в мае 2024 года гражданина Литвы Андрея Кушлевича, турецкие власти потребовали его экстрадиции.
Согласно результатам турецких следователей, Кушлевич приехал в квартиру экс-жены на машине, провел там почти пять часов и потом отмыл жилище. После этого он завернул тела в одеяла, положил в багажник авто бывшей супруги и поехал в гостиницу в 03:50.
— Через 20 минут Кушлевич выехал из отеля, сбросил тела в кювет около дороги, потом вернулся обратно в гостиницу, — говорится в статье.
После этого мужчина забрал пятилетнего сына и уехал в Литву. Отмечается, что бывшие супруги конфликтовали из-за намерения Двизовой лишить Кушлевича родительских прав на сына.
Экспертиза установила, что на теле россиянки было три пулевых ранения — в голову, ухо и плечо, у ее дочери два пулевых ранения — в шею и грудь.
— Появился неожиданный свидетель. Согласно его показаниям, Кушлевич и ранее врывался в дом Двизовой, из-за этого суд выносил три решения о запрете экс-мужу приближаться к ней. Свидетель рассказал, что не видел момент убийства, но в квартире заметил на ковре следы грязи, а на диване — следы крови, — говорится в публикации.
Процесс экстрадиции пока продолжается.
