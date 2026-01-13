Пассажир American Airlines попал в психиатрическую клинику из-за потери багажа

Пассажир неоднократно обращался к перевозчику и пытался выяснить местонахождение багажа, однако, по данным издания, ответа не получил. Денег на покупку одежды у него не было. В публикации говорится, что на фоне длительного стресса его психическое состояние ухудшилось, после чего врачи направили его в психиатрическую клинику, где он провёл около месяца.