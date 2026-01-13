Пассажир American Airlines попал в психиатрическую клинику из-за потери багажа

Речь идёт о жителе штата Колорадо, который 28 декабря 2023 года летел из Батон-Ружа в Цюрих с пересадками в Далласе, Форт-Уорте и Мадриде. Во время одной из стыковок авиакомпания потеряла его чемодан, из-за чего мужчина прибыл в Швейцарию без тёплой одежды и личных вещей.
Пассажир неоднократно обращался к перевозчику и пытался выяснить местонахождение багажа, однако, по данным издания, ответа не получил. Денег на покупку одежды у него не было. В публикации говорится, что на фоне длительного стресса его психическое состояние ухудшилось, после чего врачи направили его в психиатрическую клинику, где он провёл около месяца.
После лечения медицинское учреждение выставило счёт в размере 50 тысяч долларов. В январе 2025 года мужчина подал иск и потребовал взыскать эту сумму с авиакомпании, указав на прямую связь между потерей багажа и необходимостью лечения. American Airlines официальных комментариев по поводу иска не предоставляла. Судебное разбирательство находится в стадии рассмотрения.
Ранее восемь человек пострадали из-за возгорания пауэрбанка на борту самолёта южнокорейской авиакомпании T-Way. Инцидент произошёл на рейсе из китайской Саньи в Чхонджу на высоте около 11 тысяч метров. В салоне Boeing 737−8 MAX появился густой дым, источник которого находился в кресле одного из пассажиров. Горящий аккумулятор оперативно поместили в герметичный контейнер, после чего самолёт продолжил полёт. Пять пассажиров и три члена экипажа надышались продуктами горения, троих госпитализировали.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.