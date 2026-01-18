Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане

Три человека, среди которых двое детей, пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом в Беслане.

Три человека, среди которых двое детей, пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на многоквартирный дом в Беслане. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее он информировал, что обломки беспилотника упали на крышу жилого дома, были эвакуированы около 70 жильцов.

Меняйло уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет и каждому из них своевременно оказана медицинская помощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше