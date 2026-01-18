Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане

Три человека, среди которых двое детей, пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на многоквартирный дом в Беслане. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ранее он информировал, что обломки беспилотника упали на крышу жилого дома, были эвакуированы около 70 жильцов.
Меняйло уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет и каждому из них своевременно оказана медицинская помощь.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше