Baza: Силовики задержали около 600 человек после рейда по «Перекресткам»

Трагедия произошла вечером 21 января в ТЦ «Сити Молл». Молодой человек якобы не заплатил за товары и уже направлялся к выходу, когда к нему подошли охранники. Они хотели остановить юношу, но он начал сопротивляться и даже выстрелил из аэрозольного пистолета. Тогда охранники повалили его на пол. Один из мужчин уселся прямо на молодого человека и начал душить. В итоге покупатель потерял сознание. На место вызвали скорую. Молодого человека доставили в больницу, где он и умер. Полицейские задержали двух охранников и сотрудника клининга. Еще один сотрудник ЧОП смог скрыться, его разыскивают.