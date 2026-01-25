Baza: Силовики задержали около 600 человек после рейда по «Перекресткам»

В магазинах сети «Перекресток» в Петербурге и Ленинградской области правоохранительные органы проводят массовые проверки и задержания мигрантов. Об этом стало известно в субботу, 24 января.
По данным СМИ, в ходе рейда, официальной целью которого названа проверка миграционного законодательства, уже доставили около 600 человек для привлечения к административной ответственности.
Рейд парализовал работу распределительного центра сети, где из-за закрытия ворот не могут разгрузиться более сотни грузовых фур.
Массовые проверки силовиков в магазинах предположительно начались после инцидента, когда охранники одного из «Перекрестков» задушили 24-летнего покупателя, заподозрив его в краже. По данным следствия, все подозреваемые в убийстве охранника работали неофициально, один из них скрылся за границу, передает Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла вечером 21 января в ТЦ «Сити Молл». Молодой человек якобы не заплатил за товары и уже направлялся к выходу, когда к нему подошли охранники. Они хотели остановить юношу, но он начал сопротивляться и даже выстрелил из аэрозольного пистолета. Тогда охранники повалили его на пол. Один из мужчин уселся прямо на молодого человека и начал душить. В итоге покупатель потерял сознание. На место вызвали скорую. Молодого человека доставили в больницу, где он и умер. Полицейские задержали двух охранников и сотрудника клининга. Еще один сотрудник ЧОП смог скрыться, его разыскивают.