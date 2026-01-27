Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования 13-летней девочки в Мангистау

«24 января 2026 года на пульт дежурного “102” поступило заявление о совершении преступления сексуального характера в отношении 13-летней девочки. В ходе проверки установлено, что противоправные действия, по предварительным данным, были совершены ее отчимом. Указанный мужчина 20 января 2026 года покончил жизнь самоубийством. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан — изнасилование несовершеннолетней», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.