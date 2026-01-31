Ричмонд
-7°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС ввели после коммунальной аварии в Бодайбо

IrkutskMedia, 31 января. Сегодня утром в администрации Бодайбинского городского поселения прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение о введении режима ЧС локального характера. Это произошло из-за остановки работы четырех котельных, вызванной перемерзанием водовода, сообщает губернатор Иркутской области в своем тг-канале (18+).

Источник: Соцсети

Введенный режим ЧС распространяется исключительно на территорию тех домов, в которых отсутствует отопление. Аварийные бригады работали всю ночь, отогревая магистраль, и эта работа продолжается до сих пор. Власти региона также отметили активность граждан: в социальных сетях была организована группа взаимопомощи, а волонтеры активно предлагают свою поддержку жителям, оказавшимся в трудной ситуации.

Напомним, в Бодайбо в результате коммунальной аварии приостановлена деятельность котельных: МК-135, ЛЗДТ, МО-44 и БМК. В связи с чем часть домов осталась без отопления и горячего водоснабжения. Ранее в городе был введен режим повышенной готовности. Для жителей домов, оставшихся без отопления, развернули пункты временного размещения (ПВР).