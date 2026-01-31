Режим ЧС ввели после коммунальной аварии в Бодайбо

Введенный режим ЧС распространяется исключительно на территорию тех домов, в которых отсутствует отопление. Аварийные бригады работали всю ночь, отогревая магистраль, и эта работа продолжается до сих пор. Власти региона также отметили активность граждан: в социальных сетях была организована группа взаимопомощи, а волонтеры активно предлагают свою поддержку жителям, оказавшимся в трудной ситуации.
Напомним, в Бодайбо в результате коммунальной аварии приостановлена деятельность котельных: МК-135, ЛЗДТ, МО-44 и БМК. В связи с чем часть домов осталась без отопления и горячего водоснабжения. Ранее в городе был введен режим повышенной готовности. Для жителей домов, оставшихся без отопления, развернули пункты временного размещения (ПВР).