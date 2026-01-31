Дело завели на мужчину, распивавшего спиртное на Вечном огне в Екатеринбурге

— По этому факту следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 УК России «Уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — сказано в Telegram-канале ведомства.