Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае мошенники придумали новую схему обмана вместо звонков

Только за последнюю неделю злоумышленники обманули 61 человека и похитили свыше 15 миллионов рублей.

С начала года жертвами интернет-мошенников стали уже 197 жителей Хабаровского края. Общая сумма ущерба превысила 76 миллионов рублей, предупреждает прокуратура Хабаровского края.

Самая распространённая схема — фишинговые ссылки: в 17 случаях люди переходили по вредоносным адресам, после чего с их счетов автоматически списывались деньги.

В 13 случаях пострадавшие переводили средства за товары или услуги, которые так и не получили. В девяти эпизодах мошенники использовали ранее похищенные или утерянные карты и телефоны. Ещё в девяти случаях граждане поверили обещаниям лёгкого заработка на бирже или в инвестиционных схемах.

Семь человек перевели деньги на «безопасные счета» или отдали курьеру якобы для «декларирования». А в шести случаях злоумышленники взломали аккаунты знакомых и попросили занять деньги.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.