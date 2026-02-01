В Хабаровском крае мошенники придумали новую схему обмана вместо звонков

С начала года жертвами интернет-мошенников стали уже 197 жителей Хабаровского края. Общая сумма ущерба превысила 76 миллионов рублей, предупреждает прокуратура Хабаровского края.
Самая распространённая схема — фишинговые ссылки: в 17 случаях люди переходили по вредоносным адресам, после чего с их счетов автоматически списывались деньги.
В 13 случаях пострадавшие переводили средства за товары или услуги, которые так и не получили. В девяти эпизодах мошенники использовали ранее похищенные или утерянные карты и телефоны. Ещё в девяти случаях граждане поверили обещаниям лёгкого заработка на бирже или в инвестиционных схемах.
Семь человек перевели деньги на «безопасные счета» или отдали курьеру якобы для «декларирования». А в шести случаях злоумышленники взломали аккаунты знакомых и попросили занять деньги.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.