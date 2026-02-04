Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили более 30 украинских дронов над Запорожской областью

Отражена масштабная атака украинских беспилотников на Запорожскую область. Подразделения ПВО, Вооружённых сил, Росгвардии и других силовых ведомств уничтожили более 30 вражеских БПЛА в воздушном пространстве. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Балицкий поблагодарил военнослужащих, несущих круглосуточную службу. Он отметил, что благодаря их профессионализму и бдительности в очередной раз удалось защитить мирных жителей, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты региона.

«Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется», — уточнил губернатор.

Кроме того, Вооружённые силы Украины второй вечер подряд наносят удары по Белгороду. Предварительно, в том числе с помощью ракет HIMARS. Как передают местные жители, вечером в городе раздалось более 10 громких взрывов, небо озаряли вспышки. В разных районах слышен вой сирен. Накануне в регионе была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны — сбиты воздушные цели противника.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

