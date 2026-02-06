Ричмонд
Россияне застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива в стране

Застрявшие на Кубе российские туристы отправятся в Россию в ближайшее время. Сейчас происходит дозаправка самолетов, сообщил Российский союз туриндустрии.

Источник: Mark Scott Johnson/CC BY 2.0

Telegram-канал Shot писал, что в Варадеро застряли сотни россиян из-за нехватки авиатоплива на Кубе. РСТ утверждает, что топлива достаточно.

«В данный момент ситуация под контролем», — сказали «РИА Новости» в РСТ. По информации Shot, пассажиры не могут вылететь в Россию около суток. Авиакомпании заправляют самолеты в Гаване, прежде чем направить их в другие города.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Это привело к росту цен на продукты питания и транспорт, а также вызвало «серьезную нехватку топлива» и отключения электроэнергии, в том числе в столице, пишет Reuters.

