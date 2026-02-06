Россияне застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива в стране

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Это привело к росту цен на продукты питания и транспорт, а также вызвало «серьезную нехватку топлива» и отключения электроэнергии, в том числе в столице, пишет Reuters.