Браконьеры в Башкирии убили самку косули

В ходе совместного планового рейда на территории охотничьего хозяйства «Бобер» в Стерлибашевском районе выявлена незаконная добыча самки косули. Участники рейда обнаружили место незаконной добычи, а также нашли участок в лесу, где разделали тушу дикого животного. В ходе осмотра было установлено, что браконьерами добыта самка косули. На место происшествия вызвали полицейских. Предварительный расчет ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, составил 200 тысяч рублей.
«Незаконная охота влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, — напомнили в минэкологии Башкирии. — Призываем всех сообщать о любых известных фактах браконьерства».
Ранее инспектор заказника «Алтын Солок» в Бурзянском районе при патрулировании обнаружил останки лося, сообщал Башинформ.