Браконьеры в Башкирии убили самку косули

В ходе совместного планового рейда на территории охотничьего хозяйства «Бобер» в Стерлибашевском районе выявлена незаконная добыча самки косули. Участники рейда обнаружили место незаконной добычи, а также нашли участок в лесу, где разделали тушу дикого животного. В ходе осмотра было установлено, что браконьерами добыта самка косули. На место происшествия вызвали полицейских. Предварительный расчет ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, составил 200 тысяч рублей.