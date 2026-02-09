В Омской области молодой опекун украл 4,4 миллиона рублей у 11-летнего сироты

По версии следствия, с августа 2024 по ноябрь 2025 года, нерадивый опекун систематически переводил на свой расчетный счет и тратил на свои личные нужды денежные средства, поступающие сироте в виде социальных выплат. Всего было похищено 4 миллиона 385 тысяч рублей. Также омские следователи серьезно заинтересовались местными работниками органов опеки, которые допустили возможность похищения столь внушительных средств, выделяемых государством на опекаемого ребенка. Что же касается самого опекуна — в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.