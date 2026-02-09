В Омской области опекун подозревается в хищении денег у ребенка

Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области сообщила в понедельник, 9 февраля 2026 года, о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Муромцевского района Омской области. Мужчину подозревают в хищении денег несовершеннолетнего опекаемого (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
«По версии следствия, с августа 2024 по ноябрь 2025 года подозреваемый, действуя вопреки интересов 11-летнего опекаемого, систематически переводил на свой расчетный счет и тратил на свои личные нужды денежные средства, поступающие несовершеннолетнему в виде социальных выплат. Всего было похищено 4 миллиона 385 тысяч рублей», — говорится в релизе ведомства.
Сообщается, что ведется следствие.
Также, по данным регионального СК, в ходе следствия будут выяснены все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и дана правовая оценка действиям работников органов опеки.