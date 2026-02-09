В Омской области опекун подозревается в хищении денег у ребенка

«По версии следствия, с августа 2024 по ноябрь 2025 года подозреваемый, действуя вопреки интересов 11-летнего опекаемого, систематически переводил на свой расчетный счет и тратил на свои личные нужды денежные средства, поступающие несовершеннолетнему в виде социальных выплат. Всего было похищено 4 миллиона 385 тысяч рублей», — говорится в релизе ведомства.