Участника СВО из Петербурга перепутали с другим человеком и признали мертвым

Летом 2025 года в одном из медицинских учреждений Центрального района скончался мужчина. При оформлении документов медсестра или санитар внесли в историю болезни данные из паспорта, который нашли при пациенте. Оказалось, документ принадлежал не ему. На этом основании ЗАГС выдал свидетельство о смерти на живого и здорового человека.