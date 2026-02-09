Участника СВО из Петербурга перепутали с другим человеком и признали мертвым

Участник специальной военной операции из Петербурга несколько месяцев пытался доказать, что он жив и здоров. Почему так произошло, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
Летом 2025 года в одном из медицинских учреждений Центрального района скончался мужчина. При оформлении документов медсестра или санитар внесли в историю болезни данные из паспорта, который нашли при пациенте. Оказалось, документ принадлежал не ему. На этом основании ЗАГС выдал свидетельство о смерти на живого и здорового человека.
— Боец внезапно обнаружил, что он юридически мертв: ему перестали поступать зарплата и пособия, он не смог обращаться за медицинской помощью и даже просто решать вопросы в госучреждениях, — говорится в сообщении.
Мужчине пришлось обратиться за помощью в прокуратуру Центрального района. Прокуроры провели проверку, установили всю цепочку ошибки и подали иск в суд. Суд удовлетворил требования прокурора и аннулировал ошибочную актовую запись о смерти.