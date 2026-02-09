Ричмонд
В Ростове пенсионерка погибла под поездом

В Ростове 64-летняя женщина нарушила правила безопасности и погибла.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице на железнодорожном перегоне «Ростов-Товарный — Ростов-Западный» произошла трагедия. Как рассказали в полиции на транспорте, на пути следования поезда погибла женщина.

По предварительным данным, 64-летняя женщина переходила дорогу и нарушила правила безопасности. В результате ее сбил поезд. Ростовчанка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

— Напоминаем, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Остановить движущийся поезд непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км, — сказали в транспортной полиции.

По факту случившегося сейчас проходит проверка.

