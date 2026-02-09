«Повышаем безопасность»: Хабиров прокомментировал нападения на учебные учреждения в Уфе

На оперативном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров заявил о необходимости жестких мер по предотвращению буллинга в школах и усилению их безопасности. Его комментарии прозвучали на фоне двух резонансных происшествий в Уфе: нападения ученика в гимназии № 16 и атаки подростка в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.
Хабиров призвал отбросить эмоции и сосредоточиться на системной работе. Он сообщил, что уровень физической охраны учебных заведений уже повышается, и хорошо, что в последних случаях удалось избежать более тяжелых последствий. О конкретных принимаемых мерах будет доложено отдельно.
Особое внимание руководитель региона уделил профилактике, в частности борьбе с травлей в школьной среде. Он заявил, что, если факты буллинга подтвердятся и выяснится, и что администрация школы не принимала мер, то последуют кадровые решения. По его словам, с сотрудниками, допускающими такое поведение, которое приводит к серьезным последствиям, придется расстаться. Сейчас, по информации Хабирова, уже собираются показания учащихся, и после получения полной картины будет принято соответствующее решение.
Напомним, 3 февраля ученик девятого класса пришел в гимназию № 16 с муляжом автомата, выстрелил в учителя и одноклассников и взорвал петарду. А 7 февраля 15-летний подросток напал с ножом на иностранных студентов и полицейских в общежитии БГМУ, после чего ранил себя.
