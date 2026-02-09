«Повышаем безопасность»: Хабиров прокомментировал нападения на учебные учреждения в Уфе

Особое внимание руководитель региона уделил профилактике, в частности борьбе с травлей в школьной среде. Он заявил, что, если факты буллинга подтвердятся и выяснится, и что администрация школы не принимала мер, то последуют кадровые решения. По его словам, с сотрудниками, допускающими такое поведение, которое приводит к серьезным последствиям, придется расстаться. Сейчас, по информации Хабирова, уже собираются показания учащихся, и после получения полной картины будет принято соответствующее решение.